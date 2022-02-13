Ще одна країна оголосила про «евакуацію» свого посольства з Києва до Львова

На тлі посилених чуток про швидке вторгнення Росії в Україну багато західних країн стали скорочувати свої дипмісії та робити кроки для захисту своїх дипломатів.

Так, Німеччина вирішила перенести генеральне консульство у Донецьку, яке з 2014 року базувалося у Дніпрі, до Львова. Про це МЗС ФРН повідомило у Twitter.

Раніше про перенесення посольства з Києва заявила Канада.

Уряд Австралії також переносить своє посольство до Львова. Про це написала на своїй сторінці у Twitter глава МЗС Австралії Маріз Пейн, передає УНН.

«З огляду на погіршення безпеки, викликане нарощуванням російських військ на кордоні з Україною, уряд дав розпорядження про виїзд співробітників посольства Австралії у Києві та тимчасово призупинив роботу нашого посольства у Києві. Ми перенесемо нашу діяльність у тимчасовий офіс у Львові», — йдеться у повідомленні.



Раніше Державний департамент США вирішив дозволити виїхати співробітникам американського посольства з України. У Києві залишилися лише ті співробітники посольства, які перебувають «на критично важливих посадах».

За даними Reuters, сьогодні співробітники місії ОБСЄ з США у Донецьку теж почали залишати регіон.

Фото: https://ua.depositphotos.com

231

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter