ЗМІ повідомили про заборону росіянам та білорусам в'їжджати в Україну: у Держприкордонслужбі прокоментували

На тлі новин про можливий напад Росії на Київ, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що громадян Росії з обіду 12 лютого Держприкордонслужба перестала пропускати на територію України.

Виняток нібито робили для тих, хто має довідку про смерть близьких родичів. Спочатку новину розповсюдили у групі «Гоптівка-Нехотіївка» у Telegram.

Пізніше у Telegram-канал Mash додали, що заборона стосується й громадян Білорусі.

«Перевіряють після виходу з літака, автобуса — запрошують до військових на співбесіду і вони пишуть відмову у перетині кордону», — йдеться у повідомленні.

У Державній прикордонній службі спростували чутки про те, що в Україну перестали пускати росіян та білорусів. При цьому визнали, що під посилений контроль підпадають громадяни РФ та Білорусі від 18 до 60 років. Прикордонники проводять перевірку намірів для в'їзду в Україну.

«Не варто керуватися чутками. Є українське законодавство, яке регламентує перетин державного кордону й прикордонники його чітко дотримуються», — цитує «Телеграф» прессекретаря ДПСУ Андрія Демченка.

Демченко також зазначив, що щодня десятки іноземців одержують відмову на в'їзд в Україну з різних причин — у деяких відсутні необхідні документи, хтось не може підтвердити мету візиту.

Серед таких людей є громадяни Росії та Білорусі, яким, як і решті, необхідно виконувати умови для в'їзду в Україну.

Нагадаємо, останніми днями посилилася напруга навколо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Влада закликала українців не панікувати й заявила, що ЗСУ готові будь-якої миті стати на захист, маючи для цього все необхідне.

Тим часом не всі представники іноземних держав повірили у названі дати для нападу на Україну.

Учора президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним попередив його про наслідки вторгнення в Україну. Він також заявив, що США готові нарощувати допомогу Україні, якщо Росія продовжуватиме ескалацію.

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