Глава Bellingcat засумнівався у даних розвідки США по Україні, Туреччина прямо заявила, що не довіряє їм

Інформація західних розвідок про можливе вторгнення Росії в Україну чомусь «не просочилася до поінформованих інсайдерів-силовиків». Про це заявив керівник видання Bellingcat Христо Грозєв, який вважає сумнівними джерела, з яких отримують інформацію адміністрації західних країн.

«Когнітивний дисонанс: США/НАТО отримали докладні погодинні плани російської агресії на найближчі 10 днів. Для цього знадобиться багато сотень російських офіцерів, які повинні бути в курсі. Проте жоден з них не просочився, навіть до звичайно поінформованих інсайдерів-силовиків», — написав він у Twitter.

Грозєв вважає, що якби готувалося вторгнення, то про це знало б досить велике коло людей. І хтось з російської еліти, яка здебільшого не хоче війни, обов'язково б «злив» інформацію.

«У будь-якому випадку, я не кажу, що це неможливо, але це досить нелогічно, враховуючи, що еліти також мають високі стимули для витоку (немає сумнівів, що еліта — крім невеликої групи воєнізованої еліти — боїться сценарію гарячої війни і просочиться» за першої можливості)", — уточнив він.

У Туреччині також не повірили інформації американців про масштабне вторгнення росіян до України найближчими днями.

Джерела Туреччини в Росії та Білорусі спростовують повномасштабний напад на Україну найближчими днями, передає Hürriyet.

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що країнам Заходу слід обережніше робити заяви щодо ймовірного вторгнення Росії в Україну. Такі гучні заяви можуть спричинити паніку серед українців.

Водночас Туреччина попередила своїх громадян щодо загрози ескалації. І у разі погіршення ситуації країна організує евакуацію.

Євросоюз не закриває своїх дипломатичних представництв у Києві. Про це йдеться у заяві високого представника ЄС від імені всіх 27 країн-членів Євросоюзу, оприлюдненій сьогодні на сайті Європейської ради, передає «Укрінформ».

«Ми підтверджуємо нашу підтримку територіальної цілісності та суверенітету України та дипломатичним зусиллям для деескалації напруги. Ми нагадуємо, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме масивні наслідки та високу ціну», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, вчора представник Білого дому Джейк Салліван заявив, що російське вторгнення в Україну може розпочатися 15−16 лютого. Після цього низка західних країн почала скорочувати дипломатичні місії та закликати своїх громадян покинути Україну найближчими днями.

Сьогодні президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Байден попередив Росію про наслідки вторгнення до України. А також заявив, що США готові нарощувати допомогу Україні, якщо Росія продовжуватиме ескалацію.

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