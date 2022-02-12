«Занадто багато емоцій»: прем'єр та спікер Ради звернулися до українців у зв'язку з російською агресією

Росія веде проти України гібридну війну, одним з елементів якої є дезінформація з нагнітанням паніки. Але Україна готова захищати себе. Збройні сили України забезпечені всім необхідним, від палива до озброєння, і будь-якої миті готові взятися за зброю, якщо у цьому буде потреба. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Війна, яка ведеться проти нас — це не лише солдати та зброя. Має багато вимірів: газову кризу в Європі, розхитування курсу гривні, кібератаки на урядові ресурси, масові псевдомінування об'єктів інфраструктури, проплачені мітинги та псевдо мітинги. Це все — елементи гібридної війни. І найстрашніший з них — дезінформація з нагнітанням паніки. Ми живемо у світі швидкого поширення інформації, коли панічні настрої для ворога — подарунок. Саме паніка краще за танки та автомати знищує держави», — зазначив прем'єр.

Шмигаль також зазначив, що міжнародні партнери не на словах, а насправді посилюють українську армію та економіку.

«Наша армія готова, наша армія сильна, наша армія мужня. Такими маємо бути і ми. Наші солдати мають відчути, що за ними теж стоїть сила — сильний духом, мудрий, єдиний український народ. Довіряйте своїй державі, довіряйте своїй армії, вірте в Україну. Тільки разом ми непереможні», — закликав прем'єр.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент готовий працювати 24/7 та демонструє абсолютну єдність з питань захисту територіальної цілісності, незалежності та безпеки України.

Він також закликав українців не піддаватися емоціям та зберігати єдність, довіряти нашим дипломатам та збройним силам України.

«Зараз дуже багато гучних заголовків, а заголовки народжують велику кількість емоцій. Важливо зберігати спокій та єдність. Наразі тривають надзвичайно важливі переговори, яких не було 30 років за участю представників України, міжнародних партнерів. Мета — об'єднати весь світ навколо України та гарантувати мир», — додав Стефанчук.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський сказав, що Україна аналізує всю інформацію, яка надходить від міжнародних партнерів щодо можливого вторгнення Росії. Але українська розвідка працює не гірше за західну. Як держава Україна має розраховувати на себе та своїх військових.

Нагадаємо, сьогодні відбулася телефонна розмова президента США Джо Байдена та його російського колеги Володимира Путіна щодо України. У разі ескалації американський президент пригрозив Кремлю швидкими та серйозними санкціями.

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