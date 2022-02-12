Нідерландська компанія KLM відмовилася від польотів в Україну

На тлі інформації про можливе вторгнення Росії на територію України ціла низка західних країн почала скорочувати дипломатичні місії та закликати своїх громадян покинути Україну найближчими днями.

Через загрозу російського вторгнення нідерландська авіакомпанія KLM вирішила зупинити польоти до України, передає видання NOS.

Останній рейс, запланований до Києва цієї ночі, авіакомпанія скасувала.

Коли KLM відновить польоти до Києва, невідомо.

Нагадаємо, МЗС Нідерландів, як і інших західних країн, рекомендувало своїм громадянам відмовитися від поїздок в Україну, а тим, хто вже знаходиться на її території, по можливості, виїхати найближчим часом.

Напередодні західні ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці повідомили конкретну дату початку вторгнення РФ в Україну — 15−16 лютого. Байден озвучив цю дату союзникам з НАТО та лідерам Євросоюзу.

У неділю, 13 лютого, відбудеться закрите засідання Верховної Ради України за участю силовиків. Засідання скликається через загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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