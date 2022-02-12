На закрите засідання до Ради викликають силовиків: про що говоритимуть

У зв'язку з інформацією про можливе вторгнення Росії на територію України, у неділю, 13 лютого, відбудеться закрите засідання Верховної Ради. У засіданні візьмуть участь керівники парламентських фракцій, силового та економічного блоку, міністр оборони, міністр внутрішніх справ, голова СБУ, керівництво розвідок, Нацбанку, Мінфіну, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Ініціаторами виступили фракції «Європейська солідарність» та «Голос».

Голова «ЄС» Петро Порошенко та його фракція пропонують не пізніше понеділка, 14 лютого, розглянути у парламенті питання щодо збільшення фінансування Збройних сил України, забезпечення фінансування стратегічних резервів.

«Ми також попросили розглянути позицію про розгортання програми на кшталт ленд-лізу, щоб Україна мала можливість позичити зброю — це будуть вже значно більші обсяги, причому не лише літаками, а й, я сподіваюся, що з наступного тижня піде й автомобілями військова допомога». Принаймні так мені кажуть партнери", — цитує агенція слова Порошенка.

«Європейська солідарність» та «Голос» також запропонували створити у Верховній Раді антикризовий штаб для швидкого реагування на пропозиції уряду та Міноборони.

Нардепи запропонували перейти «на щоденний режим роботи» парламенту, щоб своєчасно ухвалювати необхідні закони.

13 лютого також може відбутися зустріч Північноатлантичної ради, написав у Twitter журналіст Рікард Юзвяк.

Журналіст посилається на своє джерело, яке сказало, що «ситуація справді серйозна, тривожна, але ще не критична». На його думку, «наступний тиждень буде вирішальним». Посли готові зустрітися 13 лютого.

Нагадаємо, напередодні західні ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці повідомили конкретну дату початку вторгнення РФ в Україну — 15−16 лютого. Байден розповів союзникам НАТО та лідерам Євросоюзу про загрозу вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

Тим часом президент України Володимир Зеленський на брифінгу закликав надавати докази про можливе вторгнення 16 лютого. Він зазначив, що в інформаційному просторі зараз занадто багато про це новин, багато з яких мають панічний характер.

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