Колапс дедалі ближче: жителям ОРДЛО порадили поквапитися

До 1 квітня переселенцям з окупованих районів Донецької та Луганської областей потрібно пройти верифікацію в «Ощадбанку».

Про це в етері телеканалу «Дом» заявила віцепрем'єр-міністр України — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Чиновниця закликала переселенців з ОРДЛО якнайшвидше звернутися до відділень банку на підконтрольних Україні територіях, щоб підтвердити свою особистість. В іншому випадку вони можуть залишитися без соцвиплат.

Верещук уточнила, що «Ощадбанк» наполягає на ідентифікації та проходженні процедури у лютому. Якщо всі переселенці приїдуть у березні, то потужності банку не вистачить цього зробити, навіть якщо люди приїдуть просто отримати оновлені карти.

«Це приведе, так би мовити, певною мірою до колапсу», — сказала Верещук.

З 1 квітня «Ощадбанк» перестане обслуговувати платіжні картки жителів ОРДЛО, термін дії яких закінчився під час карантину.

Нагадаємо, Кабмін затвердив порядок виплат заборгованостей з пенсій людям, які залишилися жити на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

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