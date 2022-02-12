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«Подвійні стандарти»: журналіст порівняв розслідування ДТП Трухіна та ДТП Ярославського

16:27 12 лютого 2022
журналіст

Міністерство внутрішніх справ своїми діями показує подвійні стандарти, вважає журналіст, який веде проєкт «Настоящее время» на YouTube-каналі Klymenko Time Гліб Ляшенко. На думку Ляшенка, прокуратура намагається прив'язати президента ФК «Металіст» до ДТП, яке відбулося вночі без свідків під Харковом, у той час, як слідство близько пів року не може з'ясувати подробиці ДТП, скоєного депутатом партії «Слуга народу» Трухіним при свідках та з відеозаписом його спроби домовитися з представниками правопорядку на місці, передають «Українські новини».

«Чи винний Ярославський у загибелі пішохода? Чи був він за кермом у момент аварії? Це мають встановити експерти. Об'єктивно та неупереджено. Але ось що дивує: цей злочин вустами особисто голови МВС Монастирського „розкрили“ буквально за добу», — сказав журналіст.

За його словами, водночас проігноровано стандарти слідства щодо нічної ДТП під Харковом.

«Чому аварію за участю депутата Трухіна розслідують уже пів року, і не можуть встановити — був лояльний до офісу президента нардеп за кермом чи ні? Хоча ця ДТП за участю депутата Трухіна сталася у світлий час доби при численних свідках, шестеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості, розбито три автомобілі. Але у МВС не знають, хто ж був за кермом машини, яка вчинила аварію під Києвом», — поставив питання голові МВС Ляшенко у черговому випуску «Настоящего времени».

У програмі також показали скандальне відео, на якому депутат Трухін пропонує представникам правопорядку «піти в ліс», а він «поговорить з Денисом».

«Що ми спостерігаємо? — ставить риторичне запитання журналіст Гліб Ляшенко. — Жахливі подвійні стандарти! В одному випадку одразу „призначається“ винний — і доби не минулося, а вже все зрозуміло! А в іншому випадку — винуватця ДТП вигороджують усім світом».

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