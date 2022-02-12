«Дайте нам інформацію»: Зеленський прокоментував дані ЗМІ про майбутнє вторгнення Росії

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу закликав надавати докази про можливе вторгнення Росії до України 16 лютого. Він зазначив, що в інформаційному просторі зараз дуже багато про це новин, публікацій у західних ЗМІ.

За словами президента, Україна бере до уваги всю цю інформацію та вдячна за неї, але при цьому має чітко аналізувати будь-яку інформацію та оцінювати ризики.

Зеленський зазначив, що у нас теж непогано працює розвідка, а Україна як держава має розраховувати на себе та своїх військових.

«Ми розуміємо, що ризики є. Якщо є інформація про 100% вторгнення 16 числа, то давайте нам цю інформацію. Ми отримуємо інформацію від нашої розвідки», — заявив він, додавши, що поки що повномасштабної війни немає.

Але Україна перебуває у стані війни з Росією з 2014 року, тому можливість нападів з боку Росії не буде для України несподіванкою.

Відповідаючи на запитання, чи означає це, що він не згоден з оцінками західних країн щодо загрози вторгнення, Зеленський відповів, що не може говорити про подію, яка не сталася. Київ аналізує різну інформацію.

Він також назвав дипломатичний шлях єдиним шляхом деескалації конфлікту.

Нагадаємо, керівники низки західних країн закликали своїх громадян залишити Україну найближчим часом через загрозу російського вторгнення.

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