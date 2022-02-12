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Росією нав'язуватиметься сценарій з примушення українського керівництва до капітуляції — Валерій Чалий

12:49 12 лютого 2022
Валерій Чалий

Аналізуючи ймовірний сценарій розвитку подій щодо можливого повномасштабного вторгнення Росії в Україну український дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США (у 2015−2019 роках), голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» висловив думку, що Росією нав'язуватиметься сценарій з примушення українського керівництва до капітуляції.

Також він додав, що все залежить від того, чи українському народу та політикам вдасться вистояти в цій ситуації.

«Сьогодні найслабша ланка в цій ситуації, на мій погляд, керівництво України. Вони знаходяться під великим тиском. Офіційно було заявлено про неможливість будь-яких прямих перемовин з найманцями з ОРДЛО, які керовані з Москви. Також ми чули заяви високопосадовців, що „червоних ліній“ не буде перейдено, але побачимо, як все відбуватиметься на практиці. Якщо все ж вони поступляться, то в Україні буде дуже серйозний супротив продавлювання цієї капітуляції», — переконаний Валерій Чалий.

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Вкотре дипломат наголосив — те, що зупинило повномасштабну війну в Європі, на момент 2015 року, не може вічно використовуватись. Росія не може вічно застосовувати свою зброю, танки, армію для шантажу України та всього світу. Колись цьому буде покладено край. Також Валерій Чалий висловив сподівання, що це відбудеться не коштом України, натомість буде спільний опір всіх країн, які розуміють, до чого призведе капітуляція українського керівництва перед Росією.

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