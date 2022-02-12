«Ризик високий»: низка країн Заходу закликали своїх громадян в Україні залишити країну

Москва може розпочати велику військову операцію проти Києва будь-якого дня і вона «ймовірно почнеться з повітряного бомбардування та ракетних атак». Про це, за повідомленням ВВС, попередив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Саме тому США та інші країни здійснюють евакуацію своїх громадян з України.

Так, стало відомо про евакуацію громадян США, Німеччини, Фінляндії, Кувейту, Британії.

Британські військові інструктори почнуть залишати нашу країну 12−13 лютого, повідомили в Міноборони країни. Однак посол Мелінда Сімонс та основна команда посольства поки що залишаться в Києві.

Про високу ймовірність початку військової операції проти України заявив і держсекретар США Ентоні Блінкен, який у п'ятницю, 11 лютого, назвав тимчасові рамки — до закінчення Зимової Олімпіади у Пекіні, тобто до 20 лютого. ВВС

«У нас є таке тимчасове вікно, коли вторгнення може статися будь-якої миті, і, щоб було зрозуміло, навіть під час Олімпіади», — сказав він, наголосивши, що розвідка продовжує спостерігати «дуже тривожні ознаки ескалації з боку Росії», зокрема нові російські сили на кордоні з Україною.

У свою чергу президент США Джозеф Байден попередив, що відправляти війська в Україну навіть для порятунку громадян США, які опинилися на території України, не будуть.

«Такого сценарію немає. Якщо американці та росіяни почнуть стріляти один в одного, розпочнеться світова війна», — зазначив президент.

Раніше США заявили, що направляють ще 3 тисячі військовослужбовців із Північної Кароліни до Польщі, але вони не воюватимуть в Україні, а забезпечать оборону союзників США.

Втім, деякі американські журналісти говорять, що команда очільника Білого дому Джо Байдена навмисно нагнітає тривогу навколо ймовірного російського вторгнення до України, щоби віднадити президента РФ Володимира Путіна від його намірів. Ніби таке рішення команда Байдена ухвалила наприкінці 2021 року щоб посіяти сумнів про те, що в політичному та військовому керівництві РФ є шпигуни, які передають дані розвідці західних країн.

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