Жодних Мінських угод у міжнародно-правовому розумінні — не існує. Є політичні домовленості, які були на різних етапах російської ескалації та агресивних кроків Кремля, задля недопущення повномасштабної війни. Таку думку в інтерв'ю «ФАКТАМ» висловив український дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США (у 2015−2019 роках), голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий.

Також дипломат додав, що ці домовленості відбувались за посередництва країн Європи, передовсім Франції та Німеччини. Вони багато в чому себе вичерпали через дії Росії, яка посилювала ескалацію, військові загрози, використання зброї, невиконання навіть першого базового їх пункту — припинити стріляти. Росія змінила обставини, яких не було у 2014−15 роках: видано майже мільйон російських паспортів в ОРДЛО та постійне постачання в цей регіон обладнання, техніки, озброєння, пального.

«Хочу підкреслити — це були суто політичні домовленості, в них немає жодного юридичного значення. Навіть, коли йдеться про політичне значення, варто згадати, що політики, за посередництва яких відбувалось узгодження цих домовленостей, окрім Путіна, вже не при владі. Це ще один момент, який багато хто недооцінює», — вважає Валерій Чалий.

Міжнародні політичні домовленості укладаються в різній формі та терміни. І це не лише Мінськ 2015 та 2014 років, а й всі обіцянки, що давала Росія на всіляких зустрічах. На думку дипломата, ця сторінка історії перегортається.

«Не вважаю, що сьогодні можна використати політичні домовленості 2014−15 років з точки зору обставин, які кардинально змінились. Тому, оцінка цих домовленостей Сурковим, як одним із співавторів ідеї „Руської весни“, — його справа. Той факт, що ця його ідея зазнала краху, яку він чомусь називає успіхом, — його проблеми. Адже сценарій „Руської весни“ в Україні, сподіваюсь, вже не має шансів на реалізацію», — зауважив Валерій Чалий.

Те, що Росія намагається видати бажане за дійсне та намалювати своє читання всіх цих домовленостей — це та боротьба, яку ми ще спостерігатимемо наступні дні, тижні, місяці.

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