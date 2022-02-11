РНБО запровадила санкції проти телеканалу «НАШ»

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України на засіданні у Харкові запровадила п'ятирічні санкції проти телеканалу «НАШ». Про це сьогодні на брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данилов.

Він уточнив, що санкції та обмеження введені проти компанії «Наша Прага», проти компанії «НАШ 24», «НАШ 365» та компанії, яка безпосередньо є власником усіх цих компаній, що знаходиться на Кіпрі — Proteas House.

Нагадаємо, раніше петиція про застосування санкцій та припинення мовлення телеканалу «Наш», автором якої є активіст Сергій Стерненко, набрала необхідні 25 тисяч підписів для розгляду її Володимиром Зеленським.

Активісти регулярно вимагали закриття каналу, власника якого — політика Євгена Мураєва МЗС Великобританії назвало можливим окупаційним главою України.

17

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter