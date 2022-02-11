На Донбасі поранено боєць ЗСУ: окупанти відкривали вогонь біля Мар'їнки, Невельського та Пісків

Після безрезультатних спроб розблокувати переговори у нормандському форматі з початку доби п'ятниці, 11 лютого, російсько-терористичні війська на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню на лінії зіткнення, зокрема, задіявши бойовий безпілотник. Як повідомив у соцмережі прес-центр штабу Операції об'єднаних сил, один український військовий отримав бойове поранення.

«В результаті дій противника один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я — задовільний» , — запевнили військові.

Усі акти збройної агресії було зафіксовано на території Донецької області. Так, у районі Мар'їнки найманці скинули на укріплення сил ООС постріл ВОГ-17 з безпілотного апарату, у напрямку Невельського — відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а в районі Пісків — вели вогонь із ручних протитанкових гранатометів.

Нагадаємо, українського бійця був поранено і 7 лютого, а за день перед цим бойовики обстріляли будівлю школи у Павлополі .

Фото прес-центру ООС

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