Припинення діяльності ФОП-«єдинника»: чи потрібно подавати до податкової заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування

У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, для яких у 2022 році збільшено ставку єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповідним контролюючим органом було отримано повідомлення державного реєстратора про проведення держреєстрації такого припинення. Про таку норму пункту 294.6 статті 294 Податкового кодексу України нагадали в столичному управлінні Державної податкової служби.

Тобто, поточнили податківці, у разі прийняття рішення про припинення підприємницької діяльності ФОП — платник єдиного податку не подає заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування.

Разом з цим, ФОП не сплачуатиме єдиний податок з періоду, наступного за періодом, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення, а саме:

перша та друга групи — з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення;

третя група — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення.

Довідково: відповідно до п. 295.8 ст. 295 Податкового кодексу у разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.

А тим часом ФОП сподіваються, що вже найближчим часом для них скасують штрафи за невидачу фіскальних чеків.

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