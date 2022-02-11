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Довідку про страховий та трудовий стаж можна отримати у «Дії»: як це зробити

16:45 11 лютого 2022
Смартфон

У застосунку «Дія», куди пропонують додати пенсійне посвідчення, яке матиме таку саму силу, як і звичайне, можна отримати довідку про страховий та трудовий стаж — ОК-5 та ОК-7.

«На Diia Summit ми представили довідки ОК-5 та ОК-7 у додатку. Це довідки про трудовий та страховий стаж, які необхідні для влаштування на роботу, при призначенні пенсії, нарахуванні лікарняних тощо. Тепер їх можна отримати прямо у телефоні», — заявляють у «Дії» .

Щоб отримати довідку ОК-5 або ОК-7, потрібно:

  • зайти у «Дію» та авторизуватися;
  • вибрати у меню «Послуги», а потім «Довідки»;
  • вибрати потрібну довідку та натиснути «Замовити».

Зазначається, що за три дні роботи цієї послуги українці згенерували вже близько 75 тисяч таких довідок. До речі, щорічно видавалося близько 3 мільйонів таких паперових документів.

Також у додатку можна згенерувати довідку про несудимість та змінити місце реєстрації проживання.

Фото Pixabay

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