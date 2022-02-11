Паспортизація ОРДЛО, блокування Чорного та Азовського морів: Кулеба прокоментував останні звинувачення Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що блокування Росією Чорного моря (від перекриття акваторії Азовського моря в районі Керченської протоки РФ відмовилося) буде предметом переговорів з НАТО та Румунією.

Про це очільник зовнішньополітичного відомства повідомив під час брифінгу, передає «Україна 24». Він, зокрема, підкреслив, що у Росії розпочали чергову хвилю звинувачень, заявляючи про підготовку Україною наступу на Донбасі, додавши, що партнери нашої країни мають розуміння — відповідальність за цю ситуацію несе РФ.

«Жодних наступальних дій Україна не готує, жодні провокації нам не потрібні. Повідомлення з російської сторони спрямовані на нагнітання емоційного стану та переведення відповідальності на Україну», — наголосив Дмитро Кулеба.

Він також розповів про переговори радників лідерів країн «нормандської четвірки», які напередодні відбулася в Берліні, зазначивши, що українська сторона не поступилася важливими для неї моментами. Так, Росія продовжує наполягати на прямих переговорах України з ОРДЛО, намагаючися представити себе посередником, а не учасником конфлікту. Міністр також нарікнув на те, що свого часу міжнародне співтовариство не належним чином відреагувало на роздачу Росією своїх паспортів мешканцям тимчасово окупованих частин Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, що раніше Росія заявила, що перекриє акваторії Чорного та Азовського морів через військові навчання, які мають розпочатися 13 лютого. У МЗС України назвали це частиною гібридної війни РФ проти нашої країни.

Фото Дмитра Кулеби із соціальних мереж

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