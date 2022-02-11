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Імовірність локдауну у Києві: у КМДА прокоментували ситуацію

14:40 11 лютого 2022
Локдаун

У той час, як в Україні збільшилася кількість областей, що увійшли до «червоної» зони, у столиці влада не бачить передумов для посилення карантинних обмежень.

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, ситуація із захворюваністю та рівнем госпіталізації контрольована.

«Незважаючи на високий рівень виявлення нових випадків, ситуація контрольована та не вимагає запровадження додаткових обмежень. За 4104 нових випадків захворювання рівень госпіталізації хворих до столичних лікарень становить 32,3%. Заповненість ліжок у лікарнях, виділених під пацієнтів із COVID-19, нині становить лише 34%. За словами фахівців, це пов'язано насамперед із високим рівнем вакцинації городян», — зазначив він.

Серед 1832 госпіталізованих у Києві — 97 дітей із підтвердженим діагнозом COVID-19, а також 109 пацієнтів, у тому числі 6 дітей — з підозрою на захворювання.

У тяжкому стані перебувають 1119 пацієнтів. На ліжках інтенсивної реанімації перебуває 231 хворий, 23 — підключені до апарату штучної вентиляції легень, ще 132 перебувають на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 1473 хворих.

Нагадаємо, що питання про вхід у «червону» зону Київської області розглядалося цього тижня, проте ухвалення рішення поки що відклали.

Фото Pixabay

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