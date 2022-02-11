«Ми Москву хрестили, ми її й відспіваємо!»: Луценко різко відповів Коху

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко різко розкритикував колишнього віце-прем'єр-міністра Росії Альфреда Коха, який багато років тому виїхав із РФ до Німеччини, передає «Гордон».

Альфред Кох, який виходив на відеозв'язок зі студією, зокрема, заявляв, що якщо ФРН надасть Україні зброю, то її частина «буде вкрадена», а частина «пропаде невідомо куди».

«У 2014 році ви, будучи громадянином Росії (і не останнім!), знаковою людиною в РФ, не вийшли на Червону площу захищати нашу та вашу свободу, ви мовчали! Ваша дочка із задоволенням поїхала до Англії — цієї союзниці Байдена, — де сьогодні виступає коміком. А ви живете в Німеччині. Не треба захищати Німеччину, не вам це робити! Ми пані Меркель поважаємо і любимо за все, що вона зробила для мінського процесу. Живіть із Росією», — звернувся Луценко до Коха.

Опоненти довго дискутували з різних питань, у тому числі й про те, хто з президентів України продав зброю, яка залишилася з часів СРСР.

А наприкінці Луценко сказав: «Українці також знають істину: ми Москву хрестили, ми її й відспіваємо!»

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розповідав, що Німеччина завадила Києву у постачанні за лінією НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем, які є виключно оборонним озброєнням.

Фото — скріншот

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