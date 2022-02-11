«Це наша контактна особа»: Яценюк розповів, як у Москві захищали Демченка

Росіяни захищали Руслана Демченка, який зараз працює першим заступником секретаря РНБО і якого підозрювали у причетності до рішення про перенесення термінів операції із затримання бойовиків ПВК Вагнера. За премєрства Арсенія Яценюка він був заступником міністра МЗС, повідомляє «ГОРДОН» .

Про це під час ток-шоу розповів сам Яценюк, згадавши про дзвінок співробітника російського МЗС Григорія Карасіна, який попросив «не прибирати нашу контактну особу».

«Я був тим, хто звільнив Демченка. Він тоді був заступником міністра закордонних справ України, а я став прем'єром. Пройшло буквально кілька днів, я говорю: міняємо повністю керівний склад МЗС, Демченко будемо звільняти. Чому ухвалив таке рішення? Тому що тоді зателефонував у МЗС заступник міністра Лаврова. У нього є такий Карасін Григорій Борисович. У нього поганяло — КДБ», — згадав експрем'єр.

Про цей дзвінок, під час якого Демченка назвали «контактною особою», доповіли Яценюку і він розпорядився про звільнення.

Арсеній Яценюк додав, що на Заході також знають, хто з українських політиків працює на Росію: «Знаю, що наші західні партнери чорним по білому і неодноразово давали список із доказами, хто є російськими „консервами“ в українській владі».

Раніше журналіст Юрій Бутусов заявляв, що ДБР відкрило проти нього кримінальне провадження як помсту за запитання, адресоване на прес-конференції президентові України Володимиру Зеленському про Руслана Демченка, якого він назвав «російським агентом».

Фото Арсенія Яценюка із соціальних мереж

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