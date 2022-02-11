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У МВС представили новий е-кабінет водія

13:33 11 лютого 2022
Чоловік за кермом

Водіям, для яких раніше у «Дії» розпочинали бета-тестування послуги «Належний користувач», представили оновлений електронний кабінет.

У Головному сервісному центрі МВС стверджують, що е-кабінет (https://e-driver.mvs.gov.ua/login) адаптований для мобільних пристроїв, «максимально захищений та стійкий до зовнішніх кіберзагроз».

Серед доступних зараз сервісів:

  • «Картка водія» — відображає національне та міжнародне посвідчення водія;
  • «Автопарк» — відображає відомості про зареєстровані за фізичними особами транспортні засоби, позначки про страховий поліс та належний користувач, історію реєстрацій авто;
  • «Штрафи» — відображає інформацію про штрафи за порушення правил дорожнього руху, де користувачі матимуть можливість їх сплачувати;
  • «Електронна черга» — тут можна здійснити запис в електронну чергу у найзручнішому територіальному сервісному центрі МВС.

«Протягом кількох тижнів електронний кабінет водія наповнюватиметься сервісами. І вже у другому кварталі його роботу буде відновлено в повному обсязі», — додали у сервісному центрі.

Нагадаємо, що восени минулого року в Україні оновили правила дорожнього руху — про нововведення читайте у матеріалі «Нові знаки та розмітки: в Україні набули чинності зміни до Правил дорожнього руху» на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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