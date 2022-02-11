Зеленський прибув до Харкова (фото, відео)

Президент Володимир Зеленський прибув до Харкова. Тут відбувається засідання Конгресу місцевої та регіональної влади. Разом із Зеленським до Харкова прибули мери Києва, Одеси та Львова. Про це повідомила прес-служба Зеленського.

Одразу після конгресу о 15.30 у Харківській облдержадміністрації має відбутися виїзне засідання Ради національної безпеки та оборони.

Обговорювати на засіданні РНБО планувалося блокаду Росією Чорного та Азовського морів, але ввечері 10 лютого російське Міноборони оголосило про відміну навчань з перекриттям акваторії. Таким чином, на порядку денному залишилися питання територіальної оборони, регіональної політики, державного фінансування.

Після Харкова Зеленський вирушить до Херсонської області. Там президенту покажуть навчання підрозділів МВС зі звільнення адміністративних будівель.

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