Росія повідомила про скасування блокади Азовського моря: що відомо

У Росії, яка збиралася «блокувати» українські порти в Чорному і Азовському морях, відмовилися від планів перекриття акваторії Азову у зв'язку з військовими навчаннями, що розпочинаються 13 лютого.

За інформацією редактора BlackSeaNews, керівника проекту в інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка, про це повідомили в управлінні навігації та океанографії Міноборони Росії. За його словами, йшлося про відмову перекриття району Азовського моря на північ від Керченської протоки.

Фото Андрія Клименка

Він не виключив, що на таке рішення могла вплинути різка реакція громадськості, а також позиція Великобританії, міністерка закордонних справ якої Ліз Трасс зустрічалася із російським колегою Сергієм Лавровим, оскільки «для Британії свобода судноплавства стоїть в одному ряду зі свободою слова».

Експерт також додав, що щодо Чорного моря все залишається без змін. Саме на його порти припадає 95% українського експорту.

Тим часом у прикордонній службі України «24 каналу» підтвердили рішення росіян щодо Азовського моря. Спікерка морської охорони ДПСУ Наталія Гуменюк повідомила, що прикордонники отримали повідомлення про відміну перекриття одного з районів Азовського моря.

Раніше в українському МЗС висловили рішучий протест Росії, заявивши, що блокування частини акваторії Чорного моря, Азовського моря та Керченської протоки позначиться на торговому судноплавстві та українських портах. Дії Москви назвали частиною гібридної війни проти України.

Фото із сайту ЧФ РФ

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