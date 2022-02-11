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Україна

Три області перейшли 11 лютого до «червоної» зони: список обмежень

9:35 11 лютого 2022
карантин

З 11 лютого до «червоної» карантинної зони перейшли ще три області — Закарпатська, Хмельницька та Луганська. Таким чином уже у п'яти регіонах діють обмеження «червоного» рівня (до цього «почервоніли» Івано-Франківська та Рівненська області).

У «червоних» областях для відвідування людних місць чи масових акцій необхідно мати «зелений» COVID-сертифікат, негативний ПЛР-тест або експрес-тест, або сертифікат про одужання. Такі документи зобов'язані вимагати від усіх працівників та відвідувачів таких закладів:

  • кафе, ресторани, бари та інші заклади громадського харчування;
  • ТРЦ, кінотеатри, театри;
  • непродовольчі ринки та магазини;
  • спортзали, басейни та фітнес-центри;
  • заклади культури, за винятком історико-культурних заповідників.

У школах, вузах, інших навчальних закладах, крім дитсадків та початкової школи, потрібна 100% вакцинація педагогів та персоналу. Якщо 50% учнів та педагогів підуть на самоізоляцію, то навчання переводиться у дистанційний режим.

Нагадаємо, невдовзі у «червону» пандемічну зону може перейти Київська область. Рішення ухвалять ближче до 16 лютого.

Фото pixabay.com

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