Три області перейшли 11 лютого до «червоної» зони: список обмежень
З 11 лютого до «червоної» карантинної зони перейшли ще три області — Закарпатська, Хмельницька та Луганська. Таким чином уже у п'яти регіонах діють обмеження «червоного» рівня (до цього «почервоніли» Івано-Франківська та Рівненська області).
У «червоних» областях для відвідування людних місць чи масових акцій необхідно мати «зелений» COVID-сертифікат, негативний ПЛР-тест або експрес-тест, або сертифікат про одужання. Такі документи зобов'язані вимагати від усіх працівників та відвідувачів таких закладів:
- кафе, ресторани, бари та інші заклади громадського харчування;
- ТРЦ, кінотеатри, театри;
- непродовольчі ринки та магазини;
- спортзали, басейни та фітнес-центри;
- заклади культури, за винятком історико-культурних заповідників.
У школах, вузах, інших навчальних закладах, крім дитсадків та початкової школи, потрібна 100% вакцинація педагогів та персоналу. Якщо 50% учнів та педагогів підуть на самоізоляцію, то навчання переводиться у дистанційний режим.
Нагадаємо, невдовзі у «червону» пандемічну зону може перейти Київська область. Рішення ухвалять ближче до 16 лютого.
Фото pixabay.com235
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