«Позиція України непохитна»: чим завершилася Нормандська зустріч у Берліні

Зустріч у Берліні «Нормандської четвірки» на рівні політичних радників, незважаючи на те, що тривала більше ніж дев'ять годин, не дала жодних конкретних результатів. Сторони не домовилися по жодному з документів. Це випливає з тих тез, які озвучив на брифінгу заступник голови Офісу президента Андрій Єрмак, який представляв українську сторону.

За словами Єрмака, Україна задоволена, що дискусія у Нормандському форматі триває, нехай навіть результати поки що не можна оформити у документ. На зустрічі у Берліні сторони ще раз зафіксували:

Україна сподівається на розблокування роботи Тристоронньої контактної групи по Донбасу;

З поновленням роботи ТКГ має продовжитися діалог про звільнення утримуваних осіб та відкриття КПВВ;

Учасники зустрічі виступають за режим припинення вогню на Донбасі;

Переговори у Нормандському форматі триватимуть, наступна зустріч — знову на рівні політичних радників. Переговори можуть відбутися у березні.

Каменем спотикання стали Мінські угоди, а точніше їхня інтерпретація Росією. Це випливає з того, що озвучив на брифінгу Дмитро Козак, який представляв російську сторону. Після Нормандської зустрічі в Парижі Козак сподівався, що Україна таки погодиться на російське трактування Мінських угод. У Берліні стало зрозуміло, що сподівання не виправдалися: до проекту заяви за підсумками берлінської зустрічі не вдалося включити пункт про переговори України з представниками ОРДЛО.

«Позиція України непохитна. Відмовилися в цьому документі навіть цитувати Мінські угоди про те, що питання майбутнього постконфліктного статусу цих територій мають вирішуватись у консультаціях та обговореннях із представниками окремих районів. Це ключова суперечність, яку Україна відмовилася узгодити», — заявив Козак. Він також визнав, що не побачив готовності Берліну та Парижу підштовхнути Україну до таких переговорів.

Ближче до завершення Нормандської зустрічі на рівні радників стало відомо, що президент США закликає американців негайно покинути Україну. На прохання прокоментувати цей заклик Єрмак заявив, що заклик Байдена не чув, за новинами не стежив, а тому нічого конкретного відповісти не може.

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