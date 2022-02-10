Верховний суд скасував вирок активісту Сергію Стерненку

Верховний суд остаточно зняв судимість з активіста Сергія Стерненка. Раніше суд в Одесі очистив активіста від звинувачень у розбої. 10 лютого було закрито і кримінальне провадження за статтею 263 про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Йдеться про вилучений у Стерненка під час обшуку бойовий патрон калібру 5.45 мм.

Свого часу Стерненко побоювався, що за статтею 263 може отримати від трьох до восьми років ув'язнення. Рішенням Верховного суду кримінальне провадження про патрон закрито через малозначущість справи.

Звинувачення за статтею 146 КК про викрадення людини суд залишив чинним, незважаючи на те, що терміни давності вийшли. Йдеться про звинувачення Стерненка у викраденні голови осередку партії «Родина» Сергія Щербича. Щоб остаточно зняти з себе звинувачення, активіст має намір звернутися до Євросуду з прав людини.

Нагадаємо, у лютому 2021 року Стерненко був засуджений до позбавлення волі на сім років та конфіскації половини майна. У травні вирок був замінений умовним покаранням з випробувальним терміном один рік.

Фото sternenko/Facebook

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