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Україна

Подорожчання проїзду у громадському транспорті Полтави: що відомо

19:40 10 лютого 2022
полтава транспорт

У Полтаві готують підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Про це попередив міський голова Олександр Мамай, повідомляє Суспільне.

Було вирішено, що хоч тарифи й зростуть, але проїзд буде не дорожчим, ніж в інших обласних центрах — Черкасах, Чернігові, Кропивницькому.

Востаннє в Полтаві тарифи переглядали в липні 2021 року. Проїзд у тролейбусі подорожчав до 6 грн, маршрутки та автобуси — до 8 грн. «В інших містах вже по 10 гривень маршрутне таксі. У Кременчуці навіть 10 гривень», — заявив із цього приводу Мамай.

Нагадаємо, у Києві слідом за іншими містами обговорювали можливість підвищення тарифів на проїзд у транспорті, але після масових обурень було вирішено повернутися до цього питання після закінчення опалювального сезону.

Фото rada-poltava.gov.ua

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