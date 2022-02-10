Подорожчання проїзду у громадському транспорті Полтави: що відомо

У Полтаві готують підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Про це попередив міський голова Олександр Мамай, повідомляє Суспільне.

Було вирішено, що хоч тарифи й зростуть, але проїзд буде не дорожчим, ніж в інших обласних центрах — Черкасах, Чернігові, Кропивницькому.

Востаннє в Полтаві тарифи переглядали в липні 2021 року. Проїзд у тролейбусі подорожчав до 6 грн, маршрутки та автобуси — до 8 грн. «В інших містах вже по 10 гривень маршрутне таксі. У Кременчуці навіть 10 гривень», — заявив із цього приводу Мамай.

Нагадаємо, у Києві слідом за іншими містами обговорювали можливість підвищення тарифів на проїзд у транспорті, але після масових обурень було вирішено повернутися до цього питання після закінчення опалювального сезону.

Фото rada-poltava.gov.ua

82

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter