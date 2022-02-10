Померла невістка Геннадія Кернеса

У Харкові померла Яна Кернес — невістка Геннадія Кернеса, дружина старшого сина екс-мера. Про це повідомляє Newsroom. За інформацією агентства, Яна Кернес довго і тяжко хворіла.

Депутат Харківської облради Кирило Кернес підтвердив, що дружина пішла з життя.

У Яни Анатоліївни Кернес у Харкові була приватна нотаріальна практика. Її чоловіка Кирила Кернеса у 2020 році обрано депутатом Харківської облради, а до цього він був заступником директора Харківського міського бюро технічної інвентаризації. Пара виховувала доньку Кіру та сина Луку.

Нагадаємо, про смерть Геннадія Кернеса було оголошено 17 грудня 2020 року. Спадкоємцями стали вдова Оксана Гайсинська та троє дітей Родіон, Кирило та Даніїл.

Фото gepard59/Instagram

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