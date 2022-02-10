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Заміна прапора у Дніпрі: посольство Білорусі направило ноту, генпрокуратура порушила справу на Філатова

18:07 10 лютого 2022
прапор

У місті Дніпрі біля мерії було замінено прапор Білорусі. На флагштоку замість червоно-зеленого з орнаментом було вивішено біло-червоно-білий прапор, який використовується білоруською опозицією. У відповідь генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти мера Дніпра Бориса Філатова, а посольство Білорусі надіслало ноту до МЗС України.

Заміну прапора білоруські прокурори називають не інакше, як «знущанням над історичною та культурною реліквією», «приниженням національної честі та гідності білорусів» та шкодою «для тісних та дружніх зв'язків народів».

У ноті від посольства формулювання були ще різкішими. «Цинічний прояв недружнього ставлення до суверенної білоруської нації та акт державного вандалізму з боку влади України», — йдеться у документі. Білорусь вимагає повернення червоно-зеленого прапора та офіційних вибачень.

Міський голова Дніпра Борис Філатов стверджує, що прапор білоруської громади навпроти міськради встановлювали не за розпорядженням мера: «Це була ідея не чиновників, а цілком народна ініціатива». Змінили прапор теж не чиновники.

«Коли місцева молодь за бюджет участі встановила у мерії флагштоки з прапорами національних громад, то вона має право ці прапори міняти так, як їй заманеться. Тим більше, що, на відміну від нацистської та комуністичної символіки, біло-червоний-білий прапор не є забороненим в Україні. Тому молодь може вішати біля мерії будь-які прапори, які захоче. Хоч райдужні. Це її право. І „влада Дніпра“ тут молоді не указ», — заявив Філатов.

Прапори у мерії Дніпра

Нагадаємо, раніше мер Дніпра пояснював, що приводом змінити білоруський прапор біля міськради могли стати маніпулятивні заяви та погрози з боку Олександра Лукашенка, а також білоруське «марення запаленого розуму» на українську тему.

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