Виїзне засідання РНБО: стали відомі питання до обговорення в Харкові

Традиційне п'ятничне засідання Ради національної безпеки та оборони цього разу буде виїзним та буде присвячено блокаді Чорного та Азовського морів. 11 лютого о 15:30 члени РНБО зберуться в Харкові в облдержадміністрації. Триватиме засідання приблизно близько двох годин. Про це повідомив апарат РНБО.

За інформацією РБК-Україна, головним питанням на засіданні стане блокування Росією акваторії Чорного та Азовського морів. Російські морські навчання, заплановані з 13 лютого, фактично означають блокаду українських морських портів у Бердянську та Маріуполі.

Крім того, на засіданні РНБО планується обговорити питання територіальної оборони, регіональну політику та фінансову сферу.

Нагадаємо, Росія оголосила, що з 13 по 19 лютого перекриє Чорне море у його північно-західній частині та Азовське море від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю.

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