Нормандська зустріч на рівні радників розпочалася у Берліні

Другий раунд «нормандських переговорів» на рівні радників лідерів держав розпочався сьогодні у Берліні, повідомляє «РИА Новости».

Українську делегацію очолює голова Офісу президента Андрій Єрмак, російську — заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

Німеччину представляє радник канцлера Йенс Плетнер, Францію — радник президента Еммануель Бонн.

Єрмак за підсумками зустрічі планує дати брифінг у приміщенні посольства України у Німеччині приблизно о 20:00 за Києвом. Час може змінитись, якщо переговори затягнуться.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що завданням максимум на зустрічі політичних радників у Берліні є розблокування роботи Тристоронньої контактної групи по Донбасу.

Нагадаємо, два тижні тому у Парижі радники лідерів країн «нормандської четвірки» підписали комюніке, в якому сторони домовилися реанімувати «нормандський формат», провести аудит мінських домовленостей, дотримуватися угоди про перемир'я від 2020 року.

Раніше була інформація про те, що зустріч можуть перенести через хворобу Андрія Єрмака. Але у понеділок, 7 лютого, він повідомив, що одужав та готовий до роботи.

61

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter