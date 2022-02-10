День Ігнатія Богоносця: заборони та прикмети 11 лютого

11 лютого православна церква згадує Ігнатія Богоносця, а саме перенесення мощей священномученика.

Святий Ігнатій був родом з Сирії. Учень святого апостола Іоанна Богослова. Він яскравий представник християн першого покоління.

Священномученик Ігнатій Богоносець ввів у церковне богослужіння антифонний спів, також залишив сім архіпастирських послань.

Коли Ігнатія роздерли дикі звірі у Римі за наказом жорстокого імператора Траяна, його кістки зібрали християни й зберегли. Вони зберігаються у храмі священномученика папи Климента.

Що заборонено робити у цей день

11 лютого забороняється багато працювати.

Не можна сваритися з близькими, лихословити.

Не можна зловживати алкоголем чи переїдати.

Увечері забороняється ходити у гості.

Прикмети дня

Червоний місяць 11 лютого означає, що буде поривчастий вітер.

Якщо на небі молодик, то така сама погода, як 11 лютого, буде і в березні.

11 лютого шумить місяць — до потепління.

Якщо у цей день грім гримить, то зима буде ще довго.



Попри пост, церква дозволяє вживати 11 лютого страви з риби.

Іменини відзначають у цей день Ігнат, Герасим, Дмитро, Роман, Іван, Костянтин.

Нагадаємо, 10 лютого віряни згадували богослова Єфрема Сирина.

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