День Ігнатія Богоносця: заборони та прикмети 11 лютого
11 лютого православна церква згадує Ігнатія Богоносця, а саме перенесення мощей священномученика.
Святий Ігнатій був родом з Сирії. Учень святого апостола Іоанна Богослова. Він яскравий представник християн першого покоління.
Священномученик Ігнатій Богоносець ввів у церковне богослужіння антифонний спів, також залишив сім архіпастирських послань.
Коли Ігнатія роздерли дикі звірі у Римі за наказом жорстокого імператора Траяна, його кістки зібрали християни й зберегли. Вони зберігаються у храмі священномученика папи Климента.
Що заборонено робити у цей день
11 лютого забороняється багато працювати.
Не можна сваритися з близькими, лихословити.
Не можна зловживати алкоголем чи переїдати.
Увечері забороняється ходити у гості.
Прикмети дня
Червоний місяць 11 лютого означає, що буде поривчастий вітер.
Якщо на небі молодик, то така сама погода, як 11 лютого, буде і в березні.
11 лютого шумить місяць — до потепління.
Якщо у цей день грім гримить, то зима буде ще довго.
Попри пост, церква дозволяє вживати 11 лютого страви з риби.
Іменини відзначають у цей день Ігнат, Герасим, Дмитро, Роман, Іван, Костянтин.
Нагадаємо, 10 лютого віряни згадували богослова Єфрема Сирина.34
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