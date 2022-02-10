Блокування Росією Чорного та Азовського морів: в Україні зробили рішучу заяву
На морську «блокаду» Росією українських портів на Азовському та Чорному морях відреагували у Військово-Морських Силах ЗСУ та МЗС України.
Міністерство закордонних справ висловило рішучий протест Росії через заяву про блокування частини акваторії Чорного моря, Азовського моря та Керченської протоки.
У МЗС наголосили, що це позначиться на торговому судноплавстві та українських портах. Дії Москви є частиною гібридної війни проти України, і вони неприпустимі.
«Вони демонструють неприкриту зневагу до норм та принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, резолюцій Генеральної асамблеї ООН та Конвенції ООН з морського права», — йдеться у повідомленні.
Своєю чергою, у ВМС ЗСУ заявили, що готові до будь-яких провокацій з боку РФ.
Перекриваючи морські шляхи, РФ практично виключила свободу судноплавства у зазначених районах та можливість судам вільно заходити до морських портів України, особливо в Азовському морі, зазначили військові.
«Це, безумовно, є порушенням Конвенції ООН з морського права 1982 року. Паралельно РФ продовжує мілітаризацію Чорноморського регіону, перекидаючи додаткові десантні кораблі з метою тиску на Україну та мир», — заявили у ВМС.
Нагадаємо, Росія закрила для плавання з 13 по 19 лютого великі райони Азовського та Чорного морів нібито у зв'язку з проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрілянину.
Водночас у Білорусі відбуватимуться спільні російсько-білоруські навчання.
Колишній спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер вважає, що Путін може використати Білорусь для створення другого фронту у разі вторгнення в Україну.264
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter