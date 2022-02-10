Блокування Росією Чорного та Азовського морів: в Україні зробили рішучу заяву

На морську «блокаду» Росією українських портів на Азовському та Чорному морях відреагували у Військово-Морських Силах ЗСУ та МЗС України.

Міністерство закордонних справ висловило рішучий протест Росії через заяву про блокування частини акваторії Чорного моря, Азовського моря та Керченської протоки.

У МЗС наголосили, що це позначиться на торговому судноплавстві та українських портах. Дії Москви є частиною гібридної війни проти України, і вони неприпустимі.

«Вони демонструють неприкриту зневагу до норм та принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, резолюцій Генеральної асамблеї ООН та Конвенції ООН з морського права», — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, у ВМС ЗСУ заявили, що готові до будь-яких провокацій з боку РФ.

Перекриваючи морські шляхи, РФ практично виключила свободу судноплавства у зазначених районах та можливість судам вільно заходити до морських портів України, особливо в Азовському морі, зазначили військові.

«Це, безумовно, є порушенням Конвенції ООН з морського права 1982 року. Паралельно РФ продовжує мілітаризацію Чорноморського регіону, перекидаючи додаткові десантні кораблі з метою тиску на Україну та мир», — заявили у ВМС.

Нагадаємо, Росія закрила для плавання з 13 по 19 лютого великі райони Азовського та Чорного морів нібито у зв'язку з проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрілянину.

Водночас у Білорусі відбуватимуться спільні російсько-білоруські навчання.

Колишній спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер вважає, що Путін може використати Білорусь для створення другого фронту у разі вторгнення в Україну.

264

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter