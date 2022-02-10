Стане татом вчетверте: молода дружина 68-річного Андрія Макаревича перестала приховувати вагітний животик

Схоже, що чутки про вагітність дружини музиканта Андрія Макаревича, Ейнат Кляйн, підтверджуються.

Принаймні такого висновку дійшли її фоловери, які уважно розглянули фотографію Ейнат, яку зробили під час її виступу на фестивалі у Єрусалимі. Дружина Макаревича стоїть на сцені в профіль, саме тому відразу стає помітним її животик, що округлився.

«Налили всім вина, поспілкувалися, ще й лекцію прочитала, коротку та стрімку. Загалом, було здорово, дякую організаторам та учасникам», — написала Ейнат у коментарі до фотографій, а один з інтернет-користувач зазначив, що їй, схоже, на деякий час доведеться відмовитися від вина.

Нагадаємо, що у 68-річного Андрія Макаревича є троє дорослих дітей від різних дружин — 47-річна дочка Дана, 35-річний син Іван та 22-річна донька Анна. 37-річна Ейнат дітей поки що не має.

Нещодавно Ейнат опублікувала у мережі жартівливий пост, показавши, як Андрій Макаревич «тягнув» її заміж. А навесні минулого року вона була із чоловіком у турі Західною Україною.

Фото зі сторінки Ейнат Кляйн у соціальних мережах

161

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter