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В Україні рекордно подорожчала курятина: скільки доведеться викласти за кілограм філе чи стегна

12:51 10 лютого 2022
м&#39;ясо

Попри те, що уряд запровадив державне регулювання цін на низку харчових продуктів, курятина, яка є у переліку, знову подорожчала. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За перші місяці цього року подорожчання відбулося на рекордні 70%. За кілограм філе потрібно віддати понад 122 гривні. Це на 30 гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Кілограм стегна коштує понад 100 гривень, а гомілки — майже 70 гривень.

Подорожчання експерти пов'язують зі зменшенням поголів'я курей та високими цінами на енергоносії.

Водночас в Україні збільшився імпорт м'яса. У січні він виріс у чотири рази. М'ясо завозять з Данії, Нідерландів та Бельгії.

Також суттєво подорожчав хліб. Експерти вважають, що на це вплинули дуже високі ціни на газ для підприємств, а також імпорт борошна з Туреччини.

У лютому відновилася тенденція до зростання ціни на цукор. У 2021 році цей продукт також був одним з рекордсменів щодо зростання ціни.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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