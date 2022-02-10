27.80 / 28.02 31.69 / 32.04
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

За «ковідну тисячу» можна виписати газети та журнали: опубліковано інструкцію, як це зробити

12:32 10 лютого 2022
тисяча

Кабмін розширив перелік послуг, на які розповсюджується програма «єПідтримка». З 7 лютого на «ковідну» тисячу можна оформити передплату на газети та журнали.

Постанова набуде чинності 14 лютого, повідомили в «Укрпошті».

Послуга є актуальною до кінця 2022 року. Оформити передплату на видання можна через сервіс «Онлайн-підписка» на сайті «Укрпошти».

Для оформлення замовлення необхідно перейти за посиланням https://peredplata.ukrposhta.ua/ та вибрати необхідні видання, додавши їх до кошика.

Потім вказати період отримання видання. Оформити замовлення, вказавши контактні дані одержувача та спосіб доставки.

Вказати реквізити картки «єПідтримка» та здійснити оплату, натиснувши «Оплатити».

Нагадаємо, термін використання віртуальної тисячі продовжено з 4 до 9 місяців. Крім того, за бустерну дозу платитимуть ще 500 гривень. Пенсіонерам та особам з інвалідністю дозволено витрачати «ковідні» гроші на ліки та комуналку.

Підлітки та молодь можуть перерахувати віртуальну тисячу на оплату навчання, книги, спорт, канцтовари.

142

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

салат

Легкий та ситний овочевий салат без майонезу від Людмили Борщ: готується на «раз-два», особливо якщо гості вже на порозі

Архіп

«Помста» Ігоря Ніколаєва: син Наташі Корольової стає все більш схожим на її першого чоловіка

Ірина Сопонару

Народжують по молодості та по дурості: Ірина Сопонару розповіла, що зробить, якщо «не вдасться» завагітніти

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.