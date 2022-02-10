За «ковідну тисячу» можна виписати газети та журнали: опубліковано інструкцію, як це зробити

Кабмін розширив перелік послуг, на які розповсюджується програма «єПідтримка». З 7 лютого на «ковідну» тисячу можна оформити передплату на газети та журнали.

Постанова набуде чинності 14 лютого, повідомили в «Укрпошті».

Послуга є актуальною до кінця 2022 року. Оформити передплату на видання можна через сервіс «Онлайн-підписка» на сайті «Укрпошти».

Для оформлення замовлення необхідно перейти за посиланням https://peredplata.ukrposhta.ua/ та вибрати необхідні видання, додавши їх до кошика.

Потім вказати період отримання видання. Оформити замовлення, вказавши контактні дані одержувача та спосіб доставки.

Вказати реквізити картки «єПідтримка» та здійснити оплату, натиснувши «Оплатити».

Нагадаємо, термін використання віртуальної тисячі продовжено з 4 до 9 місяців. Крім того, за бустерну дозу платитимуть ще 500 гривень. Пенсіонерам та особам з інвалідністю дозволено витрачати «ковідні» гроші на ліки та комуналку.



Підлітки та молодь можуть перерахувати віртуальну тисячу на оплату навчання, книги, спорт, канцтовари.

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