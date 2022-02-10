В Україні зафіксовано понад 41 тисячу нових COVID-заражень та майже 300 смертей від коронавірусу

Станом на ранок четверга, 10 лютого, в Україні підтверджено понад 41,5 тисячі нових випадків захворювання на ковід — це майже на три тисячі більше, ніж напередодні.

За даними Міністерства охорони здоров'я, серед 41 694 хворих — 3 486 дітей та 1 101 медпрацівник.

До лікарень потрапили 4 128 українців, 280 хворих померли. Одужали 16 628 громадян.

Минулої доби 70 678 осіб було вакциновано проти COVID-19: першу дозу отримали 21 367 громадян, другу дозу — 29 487 українців. Додаткову та бустерну дози — 596 та 19 228 осіб відповідно.

Дані МОЗ

У МОЗ не виключають, що протягом найближчих двох тижнів добова кількість хворих на ковід може досягти 60 тисяч.

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Фото Pixabay

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