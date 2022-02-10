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Свято 10 лютого: чому у день Єфрема заборонено ображати кішок, та який звичай приносить у дім гроші

9:10 10 лютого 2022
Кіт

У четвер, 10 лютого, церква згадує богослова Єфрема Сирина, головним з творів якого вважаються тлумачення Святого Письма.

У народному календарі він відзначений, як день Єфрема.

У Єфрема в давнину було багато прізвиськ: вітродуй, запічник, цвіркуновий заступник. Тому і традицій з цим днем було пов'язано чимало.

Наприклад, на Єфрема не можна вбивати комах, котрі живуть у домі. Наші пращури помітили, що у цей день треба підмести підлогу віником з полину, щоб уберегти будинок від нечистої сили та злих людей. А ще цього дня обов'язково треба було зробити прибирання.

Але найважливіша подія цього дня — іменини домовика. Щоб його задобрити, на ніч на кухні залишали кашу. Домовик у народі вважався не так добрим, стільки справедливим; він не любив домашніх сварок, сварливих людей, поганих та жадібних господарів. А ось добрі та працьовиті люди завжди могли розраховувати на його участь та допомогу.

Наші пращури вважали, що з домовиком може порозумітися тільки кішка, яка вважає себе «господаркою будинку». Тому у цей день заборонено ображати кішок та інших домашніх тварин — домовик розсердитися та покарає.

Люди вірили, що якщо після полудня в Єфремів день часто дивитися на себе в дзеркало, то можна надовго зберегти красу та молодість.

Також на Єфрема було прийнято ввечері збиратися гучною компанією та розповідати історії про домовиків. Вважалося, що це привабить у дім удачу та гроші.

Прикмети дня

Якщо дме сильний вітер, то літо буде дощовим. Дим від багаття йде землею — до снігопаду. Темно-синє небо говорить про те, що скоро буде відлига.

Іменини у цей день відзначають Володимир, Георгій, Єгор, Федір та Ольга.

Нагадаємо, 9 лютого віряни згадували про знаменитого богослова та архієпископа Константинопольського Іоанна Златоуста. Наші пращури вважали, що цього дня з допомогою тепла та вогню можна зцілити всі хвороби.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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