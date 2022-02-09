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Україна

Деескалація «швидко»: у РФ висунули низку нових нездійсненних вимог до України

23:00 9 лютого 2022
Захарова

Деескалація на українському кордоні можлива, якщо українська влада виконає низку умов. Про це заявила прессекретарка російського МЗС Марія Захарова під час брифінгу у середу, 9 лютого.

На думку Захарової, Київ має відмовитися від спільних навчань з НАТО, з України необхідно відкликати західних військових інструкторів та вивезти іноземне озброєння.

Захарова передала невдоволення РФ про масштабні командно-штабні навчання Збройних сил України.

За її словами, Україна має повернутись до позаблокового статусу, який був проголошений декларацією про суверенітет України 1990 року.

Чиновниця згадала нещодавній візит на лінію розмежування іноземних політиків, обурившись, що вони не приїхали до окупованих Донецька та Луганська.

Нагадаємо, з листопада 2021 року Росія зосередила на кордонах з Україною понад 100 тисяч військових. Міжнародна спільнота побоюється, що Кремль може розпочати повномасштабний наступ.

Колишній спецпредставник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер вважає, що Путін, у разі нападу на Україну, може використати Білорусь для створення другого фронту.

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