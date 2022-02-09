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«Це треба зупинити»: РФ має намір «блокувати» з 13 лютого українські порти на Чорному та Азовському морях

22:20 9 лютого 2022
кораблі

Росія готує морську «блокаду» українських портів на Азовському та Чорному морях. Про це у Facebook повідомив головний редактор BlackSeaNews, керівник проєкту в інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко та опублікував карту.

«От так виглядають заявлені РФ перекриття районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань… Ніяких коридорів для проходу торгових суден не передбачено. Такого за останні 8 років не було», — написав він.

«Це треба зупинити. На найвищому міжнародному рівні», — закликає Клименко.

Навчання продовжаться з 13 по 19 лютого. З 21:00 13.02 та до 21:00 19.02 буде перекрито Чорне море у північно-західній частині до межі територіального моря України (12 миль, морський кордон). Азовське море перекривається від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю.

Одночасно з перекриттям Чорного моря 10−20 лютого відбуватимуться спільні навчання Білорусі та РФ.

Нагадаємо, колишній спецпредставник Державного департаменту США з України Курт Волкер вважає, що Путін, у разі нападу на Україну, може використати Білорусь для створення другого фронту.

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