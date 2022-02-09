Схиляв охорону до дезертирства: Януковичу оголосили нову підозру
Президенту- втікачу Віктору Януковичу слідчі ДБР повідомили про ще одну підозру. Колишнього гаранта підозрюють у підбурюванні до дезертирства військовослужбовців Управління державної охорони. Про це «ФАКТАМ» повідомили в Офісі генпрокурора.
За даними слідства, 23 лютого 2014 року колишній президент Янукович, перебуваючи на території однієї з військових частин Чорноморського флоту РФ у Севастополі, підбурював військовослужбовців Управління держохорони України, які безпосередньо виконували завдання щодо забезпечення його особистої безпеки, до дезертирства.
Зокрема, йшлося про заступника начальника Управління державної охорони — начальника Служби безпеки президента.
Як наслідок, начальник його охорони не повернувся до місця служби зі службового відрядження з території Криму, а виїхав за межі України до Російської Федерації.
Найближчим часом йому заочно оберуть запобіжний захід.
Нагадаємо, нещодавно ім'я Януковича згадували у контексті можливого вторгнення Росії на територію України. Учасник переговорів щодо Донбасу Сергій Гармаш вважає, що Путін може використати Януковича для легітимізації вторгнення в Україну.111
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