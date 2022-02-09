По українцям незабаром вдарять магнітні бурі: названі найнебезпечніші для здоров'я дні у лютому

У лютому 2022 року Землю накриють кілька потужних магнітних бур та кілька слабких. Про це повідомляє лабораторія рентгенівської астрономії Сонця фізичного інституту ім. Лебедєва.

Магнітна буря — це порушення магнітосфери Землі, що виникає, коли відбувається дуже ефективний обмін енергією сонячного вітру у космічному середовищі навколо Землі.

За прогнозами фахівців, магнітні бурі варто очікувати 10, 11, 13 та 14 лютого — у ці дні прогнозуються спалахи Сонця, які також можуть спричинити аварії, призвести до збоїв у роботі низки електронних приладів, позначиться на самопочутті людей.

Найближча дводенна сильна магнітна буря очікується 13−14 лютого. Цими днями експерти прогнозують магнітну бурю «червоного» рівня G1.

19−24 лютого можливі незначні та середні обурення, які відчують дуже мало людей.

При магнітній бурі у людей можуть виникнути головний біль, мігрень, перепади тиску, загострення хронічних хвороб. Багато хто може відчувати тривожність, страждати від безсоння, перепадів настрою тощо.

Медики радять цими днями більше відпочивати, повноцінно спати, більше бути на свіжому повітрі. Варто обмежити вживання кави та жирної їжі, більше їсти овочів та фруктів. Слідкувати за тиском.

Про те, що робити, якщо призначені ліки не допомагають вгамувати тиск, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».



Фото: https://ua.depositphotos.com

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