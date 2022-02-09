Ще один телеканал може бути закритий, — ЗМІ

Петиція про застосування санкцій та припинення мовлення телеканалу «Наш», автором якої є активіст Сергій Стерненко, набрала необхідних 25 тисяч підписів для розгляду її Володимиром Зеленським. У зв'язку з цим низка анонімних телеграм-каналів припустили, що найближчим часом очікується рішення РНБО про внесення телеканалу «Наш» у санкційні списки аж до його закриття. Ходять чутки, що президент Зеленський уже обговорював цю тему з секретарем РНБО Олексієм Даниловим.



За даними низки ЗМІ, у немилість телеканал «Наш» міг потрапити у зв'язку з можливими достроковими виборами до Верховної Ради, проведення яких не виключено у разі, якщо нинішньому парламенту доведеться імплементувати Мінські угоди щодо Донбасу.

Як вважають аналітики, це може призвести до серйозних політичних потрясінь для країни, у тому числі й перезавантаження влади.

Аудиторію телеканалу «Наш» зосереджено переважно у південно-східних регіонах України. І закриття медіаресурсу, який відомий своїм критичним висвітленням діяльності нинішньої влади, як вважають медіаексперти, дасть додаткові шанси партії «Слуга народу» набрати більшу кількість голосів на південному сході України.



Своєю чергою голова Верховної Ради та депутат від «Слуг народу» Руслан Стефанчук 7 лютого у коментарі журналістам заявив, що РНБО поки не розглядала запровадження санкцій проти телеканалу «Наш».

Варто зазначити, що цей медіаресурс перебуває у власності трудового колективу.

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