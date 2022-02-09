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Україна

Кабмін вніс зміни до умов роботи ФОПів, яким не потрібний РРО

15:19 9 лютого 2022
гривні

Тотальна фіскалізація торкнеться не всіх підприємців, які займаються роздрібною торгівлею. На засіданні Кабміну 9 лютого до переліку населених пунктів, у яких за певних умов можна працювати без РРО, окрім сіл, додали селища.

В Україні станом на 1 січня 2022 року враховується 1166 селищ. В них, як і в селах, ФОП можуть торгувати без застосування РРО.

У пояснювальній записці до документа йдеться, що суб'єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю на території села, селища товарами (крім підакцизних товарів), за умови не перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій (167 розмірів мінімальної заробітної плати) можуть не застосовувати РРО або ПРРО.

Нагадаємо, без РРО можуть працювати ФОП 1-ї групи та фізособи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.
Касові апарати також не застосовуються у разі оплати з поточного рахунку на поточний рахунок (IBAN, онлайн-банкінг), внесення готівки через касу банку для наступного перерахування на розрахунковий рахунок, оплати через платіжний термінал, що належить банку.

Ексклюзивний матеріал «За що штрафуватимуть ФОП і для кого РРО не є обов'язковим, розповів Данило Гетманцев» читайте на сайті «ФАКТІВ».

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