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Україна

У «Дії» можна буде отримати посвідчення учасника бойових дій

14:43 9 лютого 2022
У «Дії» можна буде отримати посвідчення учасника бойових дій

У «Дії» можна буде отримати електронне посвідчення ветерана та постраждалого учасника Революції Гідності. Відповідне рішення було прийняте на засіданні Кабінету Міністрів 9 лютого, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Таке електронне посвідчення може пред’являтися без додаткового посвідчення у паперовій формі, а також без документа, що посвідчує особу.

Скрин проекту постанови

Нагадаємо, що днями в «Дії» стало можливим змінити прописку і згенерувати довідку про несудимість, яку досі замовляли через сервісні центри МВС, або через посередників близько 1 млн. українців.

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