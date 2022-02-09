РНБО проведе засідання у Харкові: що відомо

На Харківщині, яка межує з Росією, проведуть виїзне засідання Ради з питань безпеки та оборони України.

Як повідомляє РНБО, засідання відбудеться у Харкові у п'ятницю, 11 лютого. Початок запланований на 15.30.

На засіданні у прикордонній із РФ області обговорюватимуть питання формування сил територіальної оборони.

Нагадаємо, що раніше народний депутат України Федір Вениславський заявляв, що у січні у прикордонних областях силам територіальної оборони почали видавати зброю.

За Законом України «Про основи національного опору», який набув чинності з 1 січня 2022 року, провідна роль відводиться Силам територіальної оборони.

Ексклюзивне інтерв'ю «Нас не злякали у 2014 році, чому ми маємо лякатися тепер?» — командувач Силами тероборони генерал Юрій Галушкін" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з сайту РНБО

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