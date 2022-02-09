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Україна

Стало відомо, коли українці зможуть отримати 500 гривень за бустерну вакцинацію

13:59 9 лютого 2022
500 гривень

У середу, 9 лютого, Кабінет міністрів на своєму засіданні ухвалив кілька рішень щодо виплат українцям, які вакцинувалися проти ковіду.

Як повідомляє народний депутат України Олексій Гончаренко, уряд погодив виділення 500 гривень громадянам, які зробили бустерну дозу від COVID-19. А пенсіонерам та громадянам з інвалідністю І та ІІ груп дозволили витратити «ковідну тисячу» на оплату житлово-комунальних послуг та ліків.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що пенсіонери та люди з інвалідністю можуть використати тисячу за вакцинацію для оплати послуг ЖКГ вже у лютому, а програма з виплати 500 гривень за бустену вакцинацію запрацює з 14 березня.

Українці зможуть використати кошти у рамках програми е-Підтримка вже не протягом чотирьох місяців з моменту надходження коштів на спеціальний рахунок, а протягом дев'яти місяців.

Нагадаємо, що з 7 лютого «ковідну тисячу» стали видавати й підліткам віком від 14 років, які повністю вакцинувалися проти коронавірусу.

Фото Pixabay

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