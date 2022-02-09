Розстріл у Дніпрі: Рябчук розповів, що передувало трагедії, у ГБР озвучили три версії

Державне бюро розслідувань вивчає три версії резонансного розстрілу нацгвардійців у Дніпрі. Попередні висновки на засіданні комітету ВР із питань правоохоронної діяльності озвучив директор ДБР Олексій Сухачов.

За його словами, основною версією є скоєння злочину через нестатутні стосунки.

Також розглядаються варіанти скоєння злочину у зв'язку з психічним захворюванням підозрюваного, його знаходженням у фізіологічному афекті, а також скоєння злочину за дорученням іноземних спецслужб із метою дискредитації системи правоохоронних органів в Україні та дестабілізації правопорядку у країні.

Сам нацгвардієць на допиті заявив, що довгий час відчував агресивність і несправедливість, тому просто втомився терпіти.

Нагадаємо, комісія Міноборони вже підтвердила факти позастатутних відносин у частині, де служив Артемій Рябчук.

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