Ryanair зупинив продаж квитків на всі рейси з Харкова та Херсона: що відомо

Компанія Ryanair несподівано зупинила продаж квитків на всі рейси з Харкова та Херсона — обрати дату польоту на сайті перевізника виявилося неможливо.

При цьому, зазначає avianews, рейси з Києва, Одеси та Львова відбуваються за розкладом і доступних рейсів немає на весь час, що його можна побачити на сайті.

В онлайн-службі підтримки лоукостера зазначили, що інформацією щодо бронювань не володіють, і пояснили, що у разі, якщо доступних рейсів немає на жоден час, маршрут найімовірніше скасували.

Своєю чергою фахівець в аерокосмічній галузі Богдан Долінце в коментарі Економічній правді пояснив, що скасувати рейси авіакомпанія може або на підставі внутрішньої оцінки ризиків, або згідно рішення авіаційної адміністрації конкретної країни. У разі, якщо авіакомпанія самостійно ухвалює рішення скасувати рейси, вона зобов’язана повернути пасажирам вартість квитків та виплатити компенсацію для тих, чиї рейси скасували в останній момент. Тож, скасувавши бронювання, компанія мінімізує кількість проданих квитків, за які потенційно може знадобитися виплачувати компенсацію.

Експерт вважає, що бронювання квитків на рейси припили через загрозу російського військового вторгнення, адже харківський аеропорт розташовано близько до кордону з Росією, а Херсона — до адміністративної межі тимчасово окупованого Криму.

Зазначимо, що наприкінці січня частину своїх рейсів до Києва перенесла і німецька авіакомпанія Lufthansa, прямо мотивувавши це побоюваннями від нападу Російської Федерації на Україну.

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