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Україна

Термін дії тисячі за вакцинацію збільшать: деталі

12:09 9 лютого 2022
Купюри 500 та 200 гривень

У програмі еПідтримка, за якою українці отримують тисячу за вакцинацію, у тому числі й підлітки від 14 років, збираються відкоригувати терміни, протягом яких вакциновані громадяни можуть витрачати «ковідну тисячу».

Як повідомляє «РБК-Україна», до порядку денного засідання уряду внесено документ, яким пропонується збільшити термін з 4 до 9 місяців з дня зарахування коштів на спеціальний рахунок. А тим, хто зробив бустерне щеплення, доплачуватимуть по 500 гривень. Пенсіонерам та людям з інвалідністю 1 та 2 групи пропонують дозволити витрачати ці кошти на ліки та комуналку.

Ексклюзивний матеріал «Вакцинація від COVID-19 дітей віком до 12 років та бустерна доза за 28 днів після перших двох щеплень: що у МОЗ радять українцям» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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